電動輪椅車隊中環鬧市「飛車」　嚇怕車輛路人走避

政府擬最快年底立法監管電動滑板車及單車，惟同類的電動輪椅仍未有意規管。昨(18日)有疑似內地人利用電動輪椅車代步，滿載行李的輪椅車隊在中環鬧市「飛車」橫越干諾道中，又剷上行人路，除令部分車輛要急停響咹以示不滿，更有途人差點被撞，畫面驚險萬分！有業界人士指出，肇事電動輪椅人士有機會違反多條道路使用條例；執法部門回覆查詢時僅稱未收到投訴，未回應會否執法。

讀者王先生向東網提供了多張相片及影片，看到事發地點在干諾道中與林士街交界位置，為港島區最繁忙的路段之一。影片中清楚看到有6輛電動車及電動輪椅，由多名人士駕駛，疑似內地人士。他們先在干諾道中天橋底等候，6輛電動車突然先後加速，以逆線方向行了一小段干諾道中後，再橫跨馬路衝上對岸行人車上，並往上環方向離開。

王先生形容，當時他在路旁的餐廳享用早餐，眼見「車隊」才舉機拍片。干諾道中正有多架車輛高速駛至，一輛的士被迫急煞車及幾乎撞到其中一輛較慢的電動車，司機即時響咹以示不滿；亦有衝上行人路的電動車幾乎轆過正行走的途人，被途人指鬧了數句。王先生指「車隊」是由信德碼頭沿行車路過來，加上車上有行李箱，懷疑他們是從內地到港。

汽車會會長李耀培看過影片後表示：「好誇張！完全是累人累己，不能接受。」他指政府未就各類電動車發牌規管，而按影片中顯示，更懷疑部分是由電動輪椅改裝，不單車速快，違法地橫過繁忙路面，已對其他路面使用者構成極大危險。根據現行法例，在馬路上駕駛電動車已有機會違反《道路交通條例》；而由於現時除持有醫生證明而使用電動輪椅屬醫療用途外，在道路上使用電動車均屬違法，執法部門可以《簡易程序治罪條例》控告駕駛者。東網向執法部門查詢，對方僅回覆指未接獲相關投訴，而對於會否執法，則不作回應。