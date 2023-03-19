灣仔消防局列二級歷史建築　黃銅滑柱碩果僅存

火警鐘聲一響，消防員自滑柱滑落地面匆忙上車，開往火災現場。這個電影常見的畫面，在灣仔消防局和其他消防局一樣救人救火爭分奪秒，但原來局內用的滑柱卻大有不同。灣仔消防局剛評為二級歷史建築，局內仍保有這條碩果僅存、以黃銅鑄造的滑柱。走入灣仔消防局，一切歲月痕迹均訴說這幢建築的悠久故事：木扶手的樓梯、嵌入休息室牆壁的暖爐等，時光倒流82年，重返第二次世界大戰的年代。

屹立軒尼詩道435號的灣仔消防局屬現存最古老、使用年期最久及仍在使用中的消防局。古物古蹟辦事處指出，灣仔消防局曾建於譚臣道及柯布連道，直至1941年改建至現址。走入消防局，建築風格和設計彷彿停留在二戰年代，由於1958年後，香港才有訂明消防局的建築規格，故灣仔消防局的格局明顯與現代消防局的標準設計不同。

例如灣仔消防局的黃銅滑柱和現代消防局用的不銹鋼滑柱不同，最頂端有支架支撐的位置呈現啞色，而中間位置則因消防員經常滑動磨擦而變得光滑。滑柱分別坐落在消防局東西兩側，西邊分為3段，由3樓至2樓、由2樓至1樓、最後一段才滑落地下；東邊滑柱則由1樓直落地面。一眾消防員輪番上陣示範，身手敏捷僅數秒已直達地面，又向記者解釋如何用力才不致直接墜地；有人甚至向同袍打趣道：「叫佢由下面（經滑柱）爬返上嚟都得啊！」

除黃銅滑柱外，通往頂樓的木扶手樓梯、休息室牆壁上的暖爐和刻着「OASIS」字樣的吊鈴，時間似是定格在往昔歲月。但為配合時代發展，滿足職安健等要求，木扶手的樓梯加裝了鋼板、昔日的鐵窗改裝為雙層鋼窗、正門的木閘改為電動閘、底層也加裝了為第四代調派系統而設的電視等，林林總總的古今細節糅合成現在的灣仔消防局。

由二戰時期啟用至今，依然活躍使用的歷史建築寥若晨星，毋須重建或活化，灣仔消防局在人聲鼎沸的鬧市中，栗紅夾白色的油漆外牆、不再使用的一樓露台、閘門上一盞無法再亮起的「火警」燈箱；紅色電動閘門徐徐打開，鳴笛的消防車駛出，成為灣仔至銅鑼灣、軒尼詩道日常既鮮明又平凡的風景。跨越82年的時空，灣仔消防局仍在堅守保護市民的使命，救人救火，始終如一。