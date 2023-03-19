傳統習俗拜喉架　保佑消防員平安

平常經過消防局均可見到一幢小型建築物，外形似柱狀、每層均有一個小窗口、窗口旁會有刻度，標誌樓層的高度。不過，灣仔消防局似乎並不見這幢小型建築物，而是一座中間通風、只有外框的鋼架，這正是全港唯一、由1941年開局至今保留下來的鋼造喉架。

消防員工作時間為24小時、休息48小時，當值時間由早上9時至翌日早上9時。而在日常的訓練之中，便會使用到喉架模擬發生火警的環境。之所以稱作喉架，是因為其中一個主要作用便是「晾喉」。灣仔消防局C隊署理消防總隊目呂俊宏解釋，若喉管潮濕會影響喉的質素，故晾喉是為了保持喉管在火警或操練使用後乾爽，晾乾後才可放回喉倉。

灣仔消防局的喉架以鋼製作，由1941年至今仍恒常使用，喉架共有4個滑輪，因滑輪有重量限制，故每個滑輪只可晾4條喉，整個喉架可晾16條喉。由於採訪前連續兩日發生火災，故喉架亦不敷應用，需要「排隊晾喉」，其中有兩卷喉管卷起放置在地上，待其他喉管晾乾後再放上喉架晾乾。

灣仔消防局亦保留了一個傳統習俗，便是拜喉架。古物古蹟辦事署指出，拜喉架通常是新人入局時進行的儀式，看似迷信，呂俊宏笑稱，只是前輩流傳下來的習俗，主要是保佑大家平安，而灣仔消防局和其他局不一樣，正是因為喉架非石屎建築物，而是「真真正正的喉架」。