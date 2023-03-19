駐守灣仔消防局22年　總隊目唔想調走

在二級歷史建築灣仔消防局的背後，默默服務市民的正是一眾情誼深厚的消防員。灣仔消防局C隊署理消防總隊目呂俊宏駐守灣仔消防局22年，從小到大生活在港島的他見證消防局歷史，更因此立志成為消防員；而B隊消防總隊目蘇耀文和A隊消防隊目李偉彪亦分別駐守灣仔消防局21年及17年。作為局內的「老臣子」，他們對消防局升級成歷史建築與有榮焉，與同袍感情深厚，呂俊宏笑稱：「如果問有無人想調走，我哋都無人舉手！」

灣仔消防局坐落在銅鑼灣和灣仔之間，其醒目外形成為地標。人來人往的軒尼詩道，不時有市民向局內消防員問路，李偉彪不厭其煩做「盲公竹」，解答路人疑惑。偶爾也會有行動不便或受傷的市民向局內人員求助，蘇耀文憶述：「有時有啲公公婆婆跌親，附近市民第一個諗起就係我哋消防局，因為呢度好地標性。」

位處港島核心，灣仔消防服務範圍遍及菲林明道至糖街、告士打道一帶，接獲的求助、火警個案特別多，以2022年為例，共接獲1014宗火警個案及逾1800宗特別服務及先遣急救服務。雖然工作繁重，但隊員間的默契正是在每一次行動中磨練出來。呂俊宏表示：「因為成日都有case去，所以大家個合作性、默契會好，感情就深厚啲！我哋呢度有一個好常見嘅情況，就係唔想調走！」