東方日報A1：心急想飛一殼淚　旅社挾百萬潛水

旅遊原本是一樣開心的事，但有市民向旅行社買機票及旅遊套票墮詐騙案，機票落空之餘，亦要為了追討失款而弄得一頭煙，更有人被盜用信用卡，禍不單行的是該旅行社原來是無牌經營，追討恐怕難上加難。本報接獲求助，至少10人向大埔一間旅行社購買機票及旅遊套票後，拖延多時仍未到手，亦有的因貨不對辦而求退款，惟旅行社突結業，其中一名負責人更失蹤，涉款逾百萬元，客人追討無門。其中7人已報案，暫無人被捕。

有關旅行社據指由一對夫婦經營，店舖位於大埔鄉事會街大日子廣場，近日突然人去樓空，記者在本月13日前往視察，只見閘外貼有招租的告示。苦主有逾10人，損失由8,000多元至36萬元不等，遭遇大致分為3類。第一類是貨不對辦，受害人A經旅行社購買機票及旅遊套票，惟航班慘遭降級成廉航外，酒店質素亦遠遜預期，要求旅行社退款但遲遲未退。

第二類是白付款，受害人B去年9至11月期間，購買來回英國及香港機票，後改機票來往加拿大及香港，再付款買北極光旅行團及內陸機票，惟旅行社至12月底都未能提供機票及套票，受害人遂要求全額退款。負責人Cherry指正申請退款，一直拖延直至失蹤。受害人C則於去年9月透過旅行社購買3人來回荷蘭及香港機票，付款約3萬元，後來因其中一人健康問題申請退款，Cherry承諾90日內退錢，最後當然無退，旅行社負責人僅稱其妻Cherry「走咗佬」，着受害人自行向航空公司查詢。

第三類是被盜用信用卡，受害人D去年11月經旅行社買機票，曾傳送一張持有某銀行信用卡的相片予Cherry，Cherry於12月聯絡受害人，自稱戶口被凍結，請求受害人用其信用卡幫忙買張機票，承諾一周後還款。

受害人念在與Cherry相識多時，答應幫助，詎料Cherry用該信用卡在一個名「Uprise」的網站進行一宗逾9萬元交易，當被踢爆後，Cherry立即道歉指公司周轉不靈，最終無還錢。另有兩名受害人因相同手法，分別被騙去36萬及20多萬元。

翻查Uprise網站，該網站是幫助商戶套現周轉，提供資金購買商戶的信用卡帳或電子支付應收帳款，當有顧客以信用卡或其他電子支付方式向商戶付款，該網站抽取費用後，將其餘現金款項交予商戶。

根據苦主們提供的單據，買機票及套票的日期橫跨去年中至今年初，翻查旅遊業監管局網頁，發現有關旅行社的牌照其實早於去年12月1日到期，即部分機票及套票是疑在負責人隱瞞牌照到期情況下購買。而有關旅行社更營業到本月初才結業，疑無牌經營。

就今次事件，今年2月至今共有7名市民報案，指透過一旅行社購買機票及旅遊套票，分別付款約5萬至36萬元，惟一直未收到機票及套票，並與旅行社負責人失去聯絡。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由大埔區人員跟進。

旅遊業監管局則稱，不評論涉事個別個案的跟進情況。根據《旅遊業條例》，任何人如無旅行代理商牌照，不得經營旅行代理商業務。如有涉嫌違反《條例》或其他法例，當局將按程序調查，並與其他執法機構溝通跟進。海關表示未接獲舉報，但會了解，如發現違反《商品說明條例》，會採取適當執法行動。

■記者梁智姍

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