科技園舉辦創科職業博覽　提供2500多個職位

香港科技園公司昨日(18日)舉辦「創科探索之旅」壓軸活動，同時啟動全港最大型的「香港創科職業博覽 2023」，博覽舉行至下月17日，為求職者、年輕人、應屆畢業生和大學生提供一站式求職平台，共逾250家公司參與，包含逾2,500個創科職位空缺，當中的職位涵蓋人工智能及數據等。科學園指，有關活動展示了科技園公司致力培育及吸納人才，推動香港成為國際創新科技中心的決心。

園方又指，「創科探索之旅」及「香港創科職業博覽 2023」均是科技園公司「Talent Game On 2K23」人才發展及招聘計劃的一部分。「Talent Game On 2K23」於上月中推出「職人冒險」線上小遊戲，至今共吸引逾10萬名玩家及2,000人網上報名參與第2階段園區探索活動。

「創科探索之旅」是較早前舉行的「職人冒險」線上小遊戲的下一階段，為參加者帶來現場創科體驗。活動總共吸引逾500名參加者親臨科學園，開展職涯探索之旅，了解創科行業中適合不同背景和專科人才的職位，掌握創科就業前景及機遇。

香港科技園公司人才及人力資源總監王秀麗表示，隨着大型國際活動的回歸以及經濟漸漸復甦，香港已重返國際舞台，當下正是創科界大放異彩的關鍵時機；科技園公司正放眼全球創科社群，為香港引入更多科技企業及年輕人才。