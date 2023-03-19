轟5巴士公司加幅大　葉劉：官民共憤　政府不保證必賺利潤

外界炮轟5間巴士公司申請加價獅子開大口。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀昨晚（18日）在社交網站以「巴士加價官民共憤」為題，批評巴士公司要求加幅太高，認為政府不能因巴士公司過去3年經營困難，便立刻批准大幅度加價，政府亦不會向任何企業保證有「必賺」的利潤。另外，她亦擔心當局為市民提供車費補貼，最終會變無底深潭。

5間巴士公司日前提出申請加價，龍運巴士要求加價8.5%、九巴要求加價9.5%、大嶼山巴士要求加價9.8%、新巴及城巴(專營權一)則所有路線劃一加價二元、城巴(專營權二)更希望爭取機場路線加價50%、非機場路線日常服務及通宵路線加價23%。

對此，葉劉淑儀表示明白近年專營巴士行業營運環境明顯惡化，除過去3年受到疫情影響，港鐵亦不斷加大鐵路網絡，對巴士公司營運影響甚大。而六個巴士專營權近年虧損，亦由330萬港元至超過2億港元不等。縱然認同巴士公司經營環境惡劣，但葉劉淑儀強調政府不會向任何企業保證有「必賺」的利潤，任何行業都有高低起伏，過去3年絕大部分行業經營出現困難，老字號結業、中小企資不抵債而倒閉，政府也沒有對他們作出利潤保證，建議營辦商不妨多努力一兩年，再作加價申請。

她又批評是次巴士公司申請加幅甚高，形容加幅令「官民共憤」。她指政府近年推出公共交通費用補貼計劃，其後優化計劃為每名每月超出200元公共交通開支的市民，提供三分之一補貼。而在去年9月開始，更將長者及合資格人殘疾人士公共交通票價優惠計劃符合資格的年齡，由65歲下降至60歲。不過預期人口將持續老化，特別以未來10年最為急劇，推算將2036年65歲及以上長者比例大增至31%，巴士營辦商大幅申請加價，令她憂慮政府未來補貼開支會大增，認為政府推出公共交通費用補貼，變相是巴士加價愈多，政府補貼越多60歲以下市民搭巴士卻愈來愈貴。