國際賽接二連三播錯國歌　Google懶理港府　未移除錯誤訊息

國際賽事播錯國歌接二連三地發生，繼亞洲七人欖球賽及亞洲經典健力錦標賽，主辦方播放黑暴歌曲後，日前在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別比賽，香港男子隊分組賽出戰伊朗勝出。惟賽後播放國歌時，大會又播出黑暴歌曲，維持約10秒，直到運動員打手勢叫停。

創新科技及工業局局長孫東今早(19日)在電台節目表示，政府一直與Google保持密切溝通並多次交涉，希望對方移除錯誤訊息，但遺憾該公司一直未有採取相應措施。他認為，Google作為國際知名網絡搜尋供應商，應履行應有企業責任，確保向用戶提供正確的網絡資訊。

孫認為，目前Google還有不少明顯錯誤的訊息，例如將反修例歌曲明確定義為「香港國歌」，明顯與事實不符。他認為，錯誤的資訊違背Google政策，亦有可能繼續被人利用，期望當局和Google可以雙向而行，盡快妥善解決問題。他又指，政府資科辦人員過去一段時間已做大量工作，現時能反映正確資訊的網站，在搜尋引擎上的排名已大幅改進。

另外，他認為香港在科研實力獲海內外認可，應承擔更多科研任務，重申香港必須加快建設國際創新科技中心。