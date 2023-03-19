研改建官涌市政大廈等作城市運動中心　料可行性研究年內完成

上月發表的《財政預算案》中提到，研究改建官涌市政大廈部分未善用的樓層，以提供適合滑板及攀登等「城市運動」的室內場地，財金官員今日(19日)在網誌表示，同時會研究提升鄰近九龍佐治五世紀念公園內的籃球場，冀打造成包含室內及戶外場地的「城市運動體育中心」，預計年內會完成有關改建工程的技術可行性研究，並按相關程序進行諮詢。

他指，現時康文署已有不少「城市運動」相關的場地，包括14個室內及戶外運動攀登設施、8個滑板場、5個極限運動場，以及超過120個五人足球場。此外，政府亦計劃優化現有場地設施，提供抱石牆及滑板設施，以推廣相關「城市運動」項目。部分「城市運動」如三人籃球、五人足球、BMX freestyle、滑板、運動攀爬、街舞等，更正式獲納入奧運或青年奧運項目。

另外，他又表示，今年正值疫後復甦，許多大型體育盛事將復辦，例如香港國際龍舟邀請賽、香港單車節，以及即將於月底舉行的香港國際七人欖球賽等。旅發局今年已預留超過2.5億港元繼續舉辦及協助推廣包括體育賽事在內的各類大型旅遊盛事。