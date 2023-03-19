政Whats噏：兩張相露端倪　沈豪傑張賢登原來係......

喺政治圈無永遠嘅朋友，亦冇永遠嘅敵人，而兩張相就將政見南轅北轍嘅政界人物聯繫起嚟。

話說元朗區議會主席沈豪傑日前喺社交平台上載咗幾張相，仲貼文話「33年。新界鄉議局元朗區中學55周年校友日，再次見到一班舊同學，好像又回到30多年前一樣。」原來係佢母校嘅校友聚會，佢仲搞鬼咁攞住張女生校服嘅紙板影相添！

無獨有偶，民主派嘅前區議員張賢登亦喺網上貼文，背景都係呢間中學嘅校友日，話佢中學畢業40幾年，難得師友相聚。咦，同一間母校，佢哋係師兄弟嚟喎。睇到張賢登左邊掛住個寫有「1981」嘅紙牌，相信佢喺當年嘅畢業生，足足早沈豪傑約10年前畢業，當然亦較沈早踏足政界，張當年係最年輕嘅區議員，而張仲係元朗崇正新村原居民，而沈家同十八鄉前鄉事委員會主席梁福元係世交，沈係元朗區議會十八鄉北選區議員。

當張賢登貼文出街後，立法會教育界前議員葉建源亦有留言問「『蛙王』都係校友」？而張回覆話喺1971至1976嘅美術老師。蛙王係年逾70歲嘅郭孟浩，外界話佢係香港第一個做行為藝術，又叫佢做「藝壇老頑童」，又話佢憑藉一身奇裝異服喺藝術界打響名堂，其實佢係以各種破格嘅實驗藝術進行創作。