保育南大嶼與發展並存　鼓勵可持續式掘蜆　未來增設旅舍營地

推動地區可持續發展是政府近年着墨的政策之一，發展局局長甯漢豪今日(19日)發表網誌，指一直按《可持續大嶼藍圖》內「北發展、南保育」的總體原則，推動大嶼山可持續發展。發展局透過可持續大嶼辦事處向市民介紹南大嶼推動保育、可持續休閒康樂及相關配套設施的工作，包括讓市民認識水口灣珍貴的自然資源及如何以可持續的方式掘蜆，並探討在南大嶼合適地點設立優質旅舍、主題營地等住宿設施，以至加強交通基建，以改善大嶼山的南北接駁等，實現大嶼山可持續發展。

土木工程拓展署可持續大嶼辦事處(下稱辦事處)在南大嶼推動保育、可持續休閒康樂及相關配套設施的工作，其中水口灣孕育了多種泥灘生物，亦吸引不少訪客前來掘蜆。不過，為免過度掘蜆影響水口的生態環境，辦事處自2020年開始聯同世界自然基金會香港分會推行水口海岸保育計劃，透過社區參與及教育活動，讓市民認識水口灣珍貴的自然資源及如何以可持續的方式掘蜆。水口士多東主陳先生指自計劃推行以來，市民的保育意識顯著提升，不少訪客都會遵守掘蜆守則，不會帶走細小的蜆隻，有些家庭更會把掘到的蜆隻放回原處。

辦事處亦推動其他機構一起參與保育工作。政府於2020年成立的10億元大嶼山保育基金，兩輪申請合共批出31個保育項目。大嶼山保育基金諮詢委員會主席梁美儀教授表示，基金用以支援落實大嶼山保育工作，包括一項由香港觀鳥會與水口村民及香港大學協作的濕地保育項目，正於水口試驗不同的生境管理工作，包括移除部分非濕地植物、種植稻米等，為之後推展長遠的保育策略打好基礎。基金亦資助多項文化歷史保育項目，如香港科技大學於大澳開展的「大澳漁民社區歷史保育計劃」。

辦事處亦致力推動可持續休閒康樂及相關配套設施，包括正探討在南大嶼合適地點設立優質旅舍、主題營地等住宿設施。很多愛好大自然的人士喜歡在大嶼山露營，例如塘福、長沙等地。由於部分有意在大嶼山營運小規模營地、露營車的經營者不熟悉申請許可和牌照的準則，因此辦事處正主動協助有關經營者與相關政府部門跟進，希望提供一些成功實例予其他申請人參考，以帶動私人優質旅舍及營地在大嶼山好好發展。同時，辦事處已於本月開展可行性研究加強交通基建，以改善大嶼山的南北接駁，以及探討在大嶼山中部重新利用和改善舊東涌道，預計研究會在2025年年中完成。政府亦會分階段於嶼南道、羗山道及大澳道等路段，擴闊部分路段或進行行車道路彎位等較小型改善工程。