6成行業爆人手荒　逾半工友反對輸入外勞　工會籲確保本地優先

政府撤銷防疫措施後，社會逐步邁向復常，惟經濟開始復甦的同時，各行業卻出現人手短缺問題，甚至有聲音要求輸入外勞解決人手荒。有工會訪問了逾9,000名來自各行各業的打工仔，了解人手短缺，薪酬待遇以至對輸入外勞的看法，結果顯示逾60%人指行業有短缺情況，逾半受訪者不認同擴大輸入外勞，工會指要確保「本地優先就業」，改善僱員薪酬待遇和工作條件，勞有所得，打工仔才能分享發展成果。

工聯會在3月8至15日成功訪問9,031名各行各業的工友，並於今日(19日)公布問卷調查結果。結果顯示60.7%人表示行業有缺人的情況，主要原因是「人工低、福利差」(51.2%)，其次是工作條件差(41.5%)及沒有晉升前景(31.1%)，反映出現「有工無人做」的情況主要癥結在於薪酬待遇及工作條件欠佳。53.7% 表示不認同擴大輸入外勞，只有14.6%表示認同，31.7%沒有意見，主要擔心就業機會減少、搵工難，工資待遇受壓，佔比均超過50%。

工聯會理事長黃國指，現時本港勞動參與率偏低，仍有不少人失業或開工不足，政府應從供需角度做好人力資源規劃，充分發掘和釋放本港勞動力。根據統計處資料，現時本港勞動人口約376萬，但勞動參與率僅得57.9%，比新加坡70%、南韓63.3%及台灣59.2%為低，亦遠低於澳門的68.5%。而婦女的勞動參與率同樣偏低，25至54歲壯齡婦女的勞動參與率在2021年仍為72.7%，遠低於男性的93.4%的相應數字。由此可見，本港的勞動力市場仍有很大的發掘潛力空間。他指出現「有工無人做」情況主要癥結在於薪酬待遇及工作條件欠佳，期望政府在人力資源規劃上要對症下藥，通過增加職位吸引力刺激更多就業，亦有助減緩嚴重的在職貧窮問題。

在行業方面，建造和運輸兩個行業工友認為「加人工、增福利」及「改善工作環境」可以有效改善行業缺人問題。而職業司機在薪酬待遇和工作環境並未得到改善，需透過長時間超時工作才達月薪2萬港元，職業司機需面對高強度的工作及超長工時，部分車種更要自行承擔額外工作成本，導致司機流失及沒有新人入行情況，需要有效改善工作條件，吸引更多人投身到運輸行業。