招標妥提供獨立報價冀除天價工程疑慮　市建局稱不應視作最低價

逾30年的樓宇大維修時面臨的「天價」工程費用，對鮮有接觸樓宇維修工程的業主而言，往往導致對工程的報價產生疑慮。市建局行政總監韋志成今(19日)在網誌分享，市建局推出的「招標妥」樓宇復修促進服務，可安排獨立專業人士為業主提供第三方的專業意見和技術支援，而當局正分階段升級「樓宇復修平台」，加強維修工程相關資訊發放及支援，以進一步提升業主對「正價施工」的意識。

韋志成分享，「天價」工程涉不同迷思及誤解，例如工程招標時，各工程承辦商的報價差距大，或涉及不同維修用料，故單看回標總價無法就工程費用的合理性作客觀評估及理性的討論和決定；有業主亦擔心俗稱「總包制」的「固定總包」工程合約無保障業主利益，質疑承辦商落標時「報大數」，以較寬鬆的工量估算，推高標價；相反又可能「將貨就價」或「偷工減料」，以低價爭取中標。

韋志成續稱，「招標妥」可為業主在聘請工程顧問前，為工程作初步勘察和就工程費用作粗略估算，在沒有利益衝突的情況下，提供不偏不倚的參考報價，但強調不應被視作為工程的「最低價」。以一宗去年完成個案為例，該維修工程涉及南區一個有20多幢樓宇、單位數目達4,000多伙的大型屋苑。由於該屋苑在2012年收到政府通知被納入強制驗樓的範圍，管理公司隨即召開業主大會籌組大維修工程、但當時僅兩間合資格承辦商入標，加上業主出現分歧，工程最終擱置。直至2016年，該屋苑在2016年申請「招標妥」服務，獨立專業人士提供的獨立估算工程總價約5億港元，業主參考後從逾20份有效標書中，後議決揀選一間較具實力和經驗、而在回標價排名中屬於第二價低的承辦商，並通過約6億港元工程費用。有關工程去年底完工，樓宇的公用地方及外牆已全面翻新。