被問點處理已批洋大狀　政府：仍要合乎其他法例

因應全國人大常委會就《港區國安法》第47條釋法，政府提出修訂《法律執業者條例》，惟修例不設追溯力，未能處理較早前批出的申請。有港府官員今日（19日）出席電視節目時指即使沒有追溯力，海外律師來港工作仍要合乎其他法例，例如《入境條例》，又認為目前制度上有空隙，為避免有人濫用機制，不斷委託海外律師提出申請，拖延法律程序， 所以政府提出增設「申請前甄別程序」及「覆核機制」。

政府早前提出修訂《法律執業者條例》，不論案件屬民事、刑事或其他性質，任何涉及國家安全案件的海外律師或大律師專案認許，須按例先向行政長官提出並取得證明書，並加入「申請前甄別程序」及「覆核機制」。政府指修例並非一刀切，是為了全面反映人大釋法的精神，又認為其他普通法司法管轄區沒有容許海外律師處理案件，亦不設專案認許制度，本港已比其他地區開放。由於修例不設追溯力，不能處理已批出的專案認許，被問到如何處理問題時，政府回覆指海外律師來港工作仍要合乎其他法例，例如《入境條例》。

大律師公會將於下月11至15日率領約20名成員到訪北京，期間將與中央官員會面，亦是公會5年來首次訪京，被外界形容為「破冰」之旅，政府回應指不論是大律師公會還是律師會就法律人才交流，並向市民推廣法治精神，屬「應有之義」，又指政府與兩個律師團體合作十分緊密，相信加強溝通會產生協同效應，可讓政府的工作事半功倍。

實際上，政府近日亦外訪不斷，當局為何選擇泰國作為訪問的第一站，是因為港泰經濟往來頻密外，兩地在仲裁和調解有合作機遇，認為本港是不少外地投資者展開貿易的起點，加上普通法制受到國際信賴，可保障不少投資者的權益，配合兩文三語的優勢，讓不少機遇出現，透露本港會在下半年或明年舉辦不少有關法律的國際性活動，又期望國際調解院可以盡快落戶香港。