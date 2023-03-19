逾7成受訪者考慮海外升學　4成欲至外國工作　生活壓力成主因

隨着新冠疫情的最後防疫枷鎖「口罩令」本月初撤銷後，本港正式步向復常，不少港人亦有意負笈海外尋求新機遇。為了解疫後新時代港人對海外留學或升學的需求，香港學術及教學交流協會於今年2月底至3月初以網上問卷形式，向全港市民進行了一項有關「港人海外留學或工作意向」的問卷調查，並成功收回503份有效問卷，結果顯示逾7成人和近4成人分別表示過去三年曾考慮到海外升學和海外工作，近6成受訪者認為生活壓力是他們考慮到海外升學或工作的主因，其次是政治環境。亦有逾4成人擔憂語言不通等問題，半數受訪者認為英文水平一般，近4成認差，僅1成5指優良。

就讀中六的Tiffany是應屆中學文憑試考生，她有意到英國或澳洲升學，認為在本港讀書較大壓力，未必能升讀心儀學科，希望能轉換學習環境以及到海外尋找機會。她指，到外國留學最擔心文化衝突問題，如信仰，政治議題及衞生方面等，盼學懂互相尊重，入鄉隨俗。她為裝備自己，除了會在文憑試英文科努力外，亦會報考與IELTS相關課程，希望在IELTS考取合資格成績到海外升學。

香港學術及教學交流協會發言人林栢勤指，很多年輕人和成年人對使用英語缺乏信心，且沒有學習英語的動力和毅力，會將工作、其他學習和家庭責任置於英語學習之上，令英語水平停滯不前。他建議可以多參加國際英語考試作為學習英語的動力，學生可以多利用社交媒體學習英語，例如參加為期21天的詞彙挑戰，能有趣且引人入勝地學習英語，從而培養學習英語的習慣。