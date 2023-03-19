港鐵站登廣告教扔垃圾　清潔工籲市民體諒其工作

清潔工收集垃圾、打掃街道，不過於日常生活，大眾未必留意到他們，甚至部分行為妨礙或加重他們的工作。港鐵大圍站近日出現一幅另類「搶眼」的廣告，提醒乘客扔垃圾的禮儀，包括切勿扔未喝完的飲品進垃圾桶等。集資刊登廣告的清潔工期望，社會關心工人的待遇，多顧及他們的感受，將心比己。

於港鐵大圍站任職清潔工的的藝術家程展緯最近於車站刊登燈箱廣告。廣告中未有銷售的產品，卻有打扮成「港鐵清潔龍」的他教導公眾如何掉垃圾，包括不應在工人更換垃圾袋時扔垃圾、扔垃圾於將清潔工具車上，更不要把未享用完的飲料扔至垃圾桶等。程展緯指，他們推着工具車清潔車站時，經常有路過的乘客隨手丟紙巾，放酒樽等垃圾於車上。他說試過抹燈箱數分鐘後，整架車擺滿垃圾，令他感到無奈及不受尊重，並稱工具車為清潔工的工作平台，弄污後要花很多時間清潔，慨嘆車站提供10多個垃圾桶，不明白為何港人如此急着扔帶手上垃圾。

他又提到，未喝完的飲品應先到洗手間倒走液體再棄置，若將飲料直接扔進垃圾桶，於垃圾袋穿洞下會污染地方，令工人需額外花工夫打理。程並指，若市民於車上或車站倒瀉飲品，應協助防止他人踩中飲料，而非「逃走」，以免周圍印滿「腳印」。廣告將刊登兩周耗資1萬港元，廣告費較全職工人月薪8,900港元高。程說未入行前亦不理解工人的辛酸，遭到大眾的忽視，期望社會及港鐵了解清潔工人的處境，改善薪酬待遇及工作環境，亦在日常生活中多顧及他們的感受。