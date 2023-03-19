再培訓局4學員獲嘉許　得獎者寄語疫下轉行要放下包袱

職場轉換新跑道並非易事，尤其是過去3年疫情期間失業，轉工可謂難上加難。今(19日)舉行的「尤德爵士紀念基金第36屆獎學金頒獎典禮」中，僱員再培訓局4名學員獲頒「在職人士自我增值獎」，得獎者之一是何麗玲從事製衣業逾20年，正因疫情而淪為失業大軍，惟她「疫境」自強，3年前先後修讀課程投身物管業。她寄語同路人，人生並非一帆風順，面對逆境謹懂放下包袱，「讓技能成就第二人生，讓挑戰轉化為新機遇」。

何麗玲在中學畢業後便投身製衣業，從助理跟單員做起至晉升為市場銷售主管，惟疫情而失業。她指，礙於多年來偏向單一的行業經驗，疫情期間求職轉工並不易，故決定透過再培訓，2020年先後完成再培訓局「高級保安及物業管理基礎證書」及「物業設施管理基礎證書」兩項課程，繼而獲物業管理公司聘任為客戶服務助理。適應新工作後，她認為物業管理是一門可持續發展的專業，已決定善用公餘時間自我增值，修讀相關電腦文書處理、中文輸入法等相關課程，學習跟進和處理租務文件等工作，提升職場競爭力。

另一得獎人曾煒分享，他任職攝影記者逾20載，2018年因雜誌社結業而失業。踏入中年轉職的他，看準物業維修行業的發展前景，遂報讀「物業維修基礎證書」及「電氣佈線工(中級工藝測試)基礎證書」課程，畢業後入職物業管理公司二級技工。他指，隨着物業管理日趨數碼化，他亦考取小型無人機操作認可資格，期望將所學應用於日後的工作，協助進行樓宇檢測，而長遠目標是取得電工A牌。他亦勉勵打工仔，轉換事業跑道需要勇氣和毅力，樂觀心態，更抱着終身學習的信念持續增值技能。