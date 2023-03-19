前年提交修例建議禁港人及內地人相互歧視　平機會指待政府研究

於2016年3月，平等機會委員會向政府提交的歧視條例檢討意見書中，曾提及建議政府進行公眾諮詢，然後在《種族歧視條例》加入居民身份包括內地人，免受歧視的保障。平機會主席朱敏健今日(19日)表示，前年已向政府提交修例建議，禁止香港人和內地人互相歧視的「族內歧視」行為，目前政府仍在研究法例的定義、管制範圍及影響，尚未有進一步定論，平機會正等候政府的取態。

立法工作仍在草擬階段，但朱敏健認為，政府和平機會都有與個別的議員進行非正式溝通，聽取意見，相信立法工作不會有問題。於前年10月底朱曾接受傳媒訪問時，指禁止族內歧視的條例會是雙向，不僅禁止港人歧視內地人，亦禁止內地人歧視港人；而該條例與當時《種族歧視條例》最大的不同，是希望在無受屈人的情況下，仍能賦予平機會有調查族內歧視及搜證的權力，讓他們可以主動調查。

朱當時亦表示，違例與否有清晰標準，不擔心被指是以言入罪。普通法會考慮兩個定罪元素，除了行為的元素外，還有思想上的元素，包括其動機、有沒有意識作出行動。如當時是出於其他原因，沒有歧視、騷擾別人的意識，就缺乏思想上的定罪因素，所以不足以入罪。