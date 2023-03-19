機構賣旗日疑設限制　禁旗袋僅得少量善款　網民呻義工都要跑數

賣旗是社會福利署監管下的一個籌款活動，慈善機構邀請義工，在逢星期三、六在街頭上向市民募捐。適逢昨日(18日)周六有機構舉行賣旗活動，惟有網傳相片指出涉事機構及參與學校，向學生、義工發出的通告上寫明限制錢袋不可只得極少量善款，否則有機會不獲發嘉許證書。有關相片立即引起市民關注，更有網民怒斥：「賣旗做義工都要跑數。」

有網民在Facebook群組「土瓜灣之友」發文，並貼出涉事機構及參與學校向家長發出的售旗日備忘通告，除了提到領取、交還旗袋物資包的地點及時間外，當中有寫明，「如沒有進行售旗或發現錢袋只有極少量善款，如只得數個硬幣，將有機會不獲發嘉許證書」。惟此句引起網民爭議，樓主更表明覺得「小朋友好慘」。

有網民見到通告內容後，批評涉事機構做法本末倒置，「搵得少都歧視」、「小朋友都係義務性質，畀少少鼓勵都咁計較」、「我賣咗多年旗，都未見過呢啲字句」、「不如講明最少要有幾錢喺錢袋入面」。不過，亦有網友反映，通告有以上規定亦有其原因，「有啲家長只為打卡而無實際做(賣旗)，我諗佢防止呢啲人啫」、「有啲純粹幫啲小朋友拎證書入小學，拎完旗袋食早餐、行街，差不多時間先入啲錢落去」。