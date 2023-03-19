政Whats噏：梁熙被「上色」　發生乜嘢事？

話說議員梁熙（Edward） 今日（19日）喺社交網站上面就話自已畀人「上色」喎，成面紅晒，唔通佢畀人「冧紅油」，究竟發生咩事？

的確係有事發生事呀！不過，係喜事嚟啫！原來Edward今日係去咗大嶼山嘅貝澳，參加印度3大節慶之一嘅候麗節（Holi）慶祝活動，所以先會畀人「上色」啫！Edward話呢個活動因為疫情已經停辦咗幾年，今年係疫情後首次復辦，所以佢就入鄉隨俗同大家狂歡，接受大家嘅祝福，將彩粉灑上身。佢仲話啲印度朋友分享，喺印度用嘅粉彩會留喺皮膚上7日，香港用呢種一洗就甩，但佢沖完涼後就發現，紅色嘅顏料係特別難甩，所以嚟緊大家都會見到面紅紅嘅佢，但佢話「唔係我怕醜，而係印度朋友留畀我嘅祝福」。

不過，玩還玩，Edward都無完全放低工作。佢話有同參加活動嘅印度人了解佢哋喺香港嘅情況，原來有部分仲係喺香港經營首飾生意嘅印度商人，佢哋大呻之前因為封關等原因，生意大受打擊，但隨着香港全面通關，都感受到購買力有所釋放，好似內地人都鍾意嚟香港買嫁妝，依家生意亦有明顯好轉。