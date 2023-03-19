政Whats噏：燃料費加快減慢　議員促兩電交條數出嚟

繼兩間電力公司加電費之後，公共交通都話要加價，外界炮轟5間巴士公司瘋狂加價。疫後復常經濟疲弱，一波又一波嘅加價浪潮令基層市民百上加斤。議員郭偉强同陸頌雄認為公共服務提供者提高透明度，兩電就係佢哋嘅首要目標，仲要求喺立法會環境事務委員會討論，但到底佢哋要兩電交代啲咩呢？

之咪係「燃料帳」條數囉！由於總電費係由基本電費加燃料費計出嚟嘅，所以燃料費對電費嘅影響舉足輕重，連帶亦關係到基層市民嘅生活開支。所以郭、陸早前去信環境事務委員會主席葛珮帆（EQ），促請兩電增加燃料帳數據同資料嘅透明度，以公開或限閱文件嘅形式向議員交代有關內容．避免將燃料上漲成本全數轉嫁用戶。

睇返資料，兩電喺今年1月大幅加電費，當中港燈按年加電費45.6%。根據燃料調整費調整機制，兩電每年3月起可以按月調整燃料費，港燈網頁早前公布，今個月起燃料費加到86.4仙，比今年1月嘅82.5仙上升4.7%，淨電費因此升穿2元水平，每度電2.009元。由此可見，燃料費對電費嘅影響，係一條相當緊要嘅數字。

之不過，呢一條咁重要嘅數，竟然係唔透明，亦唔清晰嘅，到底燃料費嘅加幅係點計出嚟？兩電都無一個透明機制向大眾交代。郭偉强認為咁樣好有問題，佢話兩電燃料費「加得快，減得慢」，好似由佢哋自己定咁，要求兩電可以向市民公開自己買燃料用咗幾錢，畀市民知道數字，「如果唔係點計（加幅）啱唔啱」。

咁切身嘅議題，EQ好快就回覆咗，仲批准喺本月27日舉行嘅環境事務委員會會議上，喺「兩間電力公司匯報每月燃料調整費機制下燃料價條款收費的最新情況」呢個議程上傾添！唔知負責呢瓣嘅環境及生態局局長謝展寰點解畫呢？