茶餐廳外賣逢周末加價　食客中伏揭餐牌存陷阱

香港地地小人多，出街「覓食」總有一間茶餐廳喺左近，不過唔少餐牌或藏有陷阱誤導消費者！Facebook群組「大埔 TAI PO」今日(19日)就有網民分享其外賣經歷，指在大元街市附近光僱某「好惡、好蠱惑」的茶餐廳，其餐牌上將「星期六、日及公眾假期加$10」的字樣寫得特別小，事主形容是「比葱粒還細」，且用貼紙貼上及經已甩色。他原打算以平日價錢48港元買飯，未料結帳後查看帳單才得知中伏。雖然經多次反映才獲退錢及取消訂單，卻換來該餐廳老闆惡言相向：「唔做你(事主)生意」。

事主今日在早上11時半左右路過涉事餐廳，雖然門外餐牌亦是早餐餐牌，但女侍應已表明已有午餐，「叫咗我(事主)入去收銀畀咗當日午餐牌同葱油雞扒飯的餐牌我」，據其發布的相片可見，涉事的「葱油喜好者必食！」餐牌列明兩個飯餐均是48港元，惟價錢下貼有一張已甩色、不顯眼的貼紙，印上疑似「星期六、日及公眾假期加$10」的字樣。惟字樣小得難以發現，事主付錢後發現與預想價錢不一樣，半分鐘內已回去餐廳詢問，才得知周末加價的事實。

見此情況，事主表示想取消雞扒飯的訂單，未料遭兩名侍應圍罵，「話門口大牌有寫我無睇，打咗單無得取消」。事主見此情況，欲用手機拍下餐牌做證，未料遭老闆搶走，「有男侍應(老闆)衝過來一手搶咗張單叫收銀退錢畀我，話不做我生意」。事主最終無奈離開，雖然自己並無損失，但他認為有不少街坊、長者亦曾中招，「老實說，不是$10問題，是不老實、蠱惑的餐牌問題」，批評餐廳的做法疑似「博大霧」。

有關貼文引起網民熱議及討論，更有曾幫襯的街坊留言，一面倒的批評該餐廳的老闆及侍應態度惡劣，更指店內有衞生及霸路情況，「依間嘢係態度好差，唔想做就摺咗佢囉」、「門口啲人食煙吹晒入餐廳」、「呢間嘢好討厭，佢收工用欄杆霸曬條路冇得行」；同時，有網民建議就今次事件向有關的政府部門反映，「似有心踩灰色地帶地誤導人」、「係咪告得？誤導消費者」、「消費者委員會」。