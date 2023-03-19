再有兩公院爆事故　聯合醫院浴簾桿掉落　擊中女病人及助理

本港接連有公立醫院出現墮物故事，甚至有院內設備出現問題，導致市民診症時均人心惶惶。醫院管理局今日(19日)再公布多兩宗事故，其中基督教聯合醫院有病房浴簾桿及浴簾掉落，擊中女病人及病人助理；而瑪嘉烈醫院同日有病房的床頭燈鬆脫，幸無人受傷。

醫管局發言人表示，聯合醫院矯形及創傷外科病房今早有共750克的浴簾桿連同浴簾掉落，觸碰到一名女病人的大腿及一名病人服務助理的膊頭。醫護人員為該病人檢查，確認其大腿有輕微瘀傷，而病人服務助理沒有大礙。院方事後透過部門向有關病人及員工致以慰問。

另外，瑪嘉烈醫院外科病房一名護士於今早移動一支床頭燈，準備為病人進行護理程序時，床頭燈突然移位鬆脫，事件中沒有病人或職員受傷。但為安全起見，醫院已即時將有關病人轉至另一病床，並向病人致歉；另安排工程人員維修，並檢查有關病房所有床頭燈，病人服務未受影響。

發言人表示，兩間醫院已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告事件。另針對聯合醫院的事故強調，有關浴簾桿有防自殺設計，當負重時浴簾桿會自動掉落。醫院工程人員檢查後確認放置浴簾桿的支架並沒有任何損毀，正調查浴簾桿掉落的原因。