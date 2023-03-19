維港現「墮樓」藝術品　原寓突破框架　玄學家卻批不吉利

本港過去數月意外頻生，不單只有天秤倒塌殺人，老婦逛街亦遭天降鐵枝穿頭破腦慘死，甚至連救急扶急的醫院亦冧天花冧手術燈。正當大眾思疑香江是否氣數將盡，此時維港海旁卻現「墮樓」藝術品。尖沙咀有商場最近邀得法國著名藝術家，展出一個用上竹枝搭成的巨型藝術裝置，掛着一個向後拗腰的黑色人影圖像，動作恍如跳高選手比賽時向後騰躍，寓意突破框架。但作品遭一眾玄學家批評不吉利，指作品展出地點位處九龍半島南面，應了代表頭部的「離卦」，而竹枝插向頭部，或影響香江近月多有損傷事故。

法國著名藝術家JR於亞洲首件GIANTS系列作品、巨型藝術裝置《GIANTS: Rising Up》近日於尖沙咀海港城「海運觀點」展出，至下月2日。作品高12米、闊12米，用上香港傳統特色工藝「竹棚」，上面則掛上跳高運動員以背越式跳離地面的黑白攝影圖像。該作品靈感源自2016年巴西里約奧運會，藝術家指整個騰空動作就如鼓勵大眾勇於佻脫框架，跨越及完成更多目標。但美學一事各花入各眼，有人覺得作品恍如有人從高空墮落並插在竹棚上，十分礙眼；亦有觀賞該作品的旅客認為雖然人好像插在竹枝上，但不恐怖。

該作品於玄學一途亦引起熱議。善於奇門遁甲的玄學家雲文子表示，按奇門遁甲推算，作品位處九龍半島南面，南面屬「離卦」，亦代表頭部，而該位置多了一個棚架，感覺像竹枝插入頭部，正卦象「景門」逢「擊刑」，代表受傷、損傷，加上「離卦」「景門」屬火，代表火災。她指，風水而言，該件大型物件可能會影響本港風水格局，而且作品中的人像向後拗腰，頭先着地，暗合了「反吟局」，代表本港運勢反覆，雖然已經通關，但一切仍未穩定，需過了農曆5月才會變好，「(該作品)不太理想，跳高但被棚架卡住，不是行樓梯般一路向上，(香港)會艱難些。」

堪輿學家李應聰亦向《東網》表示，裝置於形態上出現大問題，稱風水上「有形則靈」，擺放的物品後會出現相應的現象，舉例孕婦於床尾貼開心的照片，會使嬰兒出生後較快樂。他指，該作品錯在連同竹棚，似墮樓，而設於戶外的裝置將影響全港風水，尤其見到裝置地盤最受影響，易現工業意外，稱難怪近期本港出現眾多意外。另有意見指，該作品背靠維港，看似跳高，實為跳海，「死無葬身之地」，批評該作品屬「極邪厭勝」、「又嚟害香港」。