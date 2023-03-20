屯門區會討論明日大嶼　副主席批政府僅屬知會

造價達數千億港元的「明日大嶼」發展計劃備受爭議，政府去年12月底公布有關計劃部分詳情，被環團炮轟公眾諮詢「鬼祟」展開後，諮詢亦將於本月尾結束，但外界批評政府一直沒回應成本、對環境影響等問題，繼續持「一意孤行」、「硬推」的態度。當局近月向各區議會諮詢計劃，屯門區議會今日(20日)亦討論相關議題，區議會副主席黃丹晴直言官員落區非「諮詢」意見，僅「知會」性質，並質疑政府是否要動用龐大資源興建如此冒險的基建。天文台前台長林超英亦指明日大嶼為「待浸的島」，擔憂未來維護成本不斷增加，質問「誰能賠一個海給香港」。

荃灣區議會上月初討論交椅洲人工島計劃會上，多人關注人工島的財務問題，亦有區議員批評人工島收益比率低，質疑當局能否在不超支的情況下完工。屯門區議會曾於2020年討論有關計劃，時任區議會主席指會上區議員一致共識是反對明日大嶼填海計劃，並會去信立法會財務委員會反對有關撥款申請。事隔近兩年半，當局今派員落區與屯門區議會討論人工島事項。

黃丹晴指出，政府雖表示要發展經濟，但要動用如此龐大的公共資源冒險興建明日大嶼，他直指「唔可取」。而政府諮詢區議會，他指此為「法定程序」，性質卻非徵詢，而是「知會」，但他稱，區議會沒有法定權力否決計劃，因此會上只能在有限程度內提供建議。

當局近月向各區議會諮詢計劃，但林超英指明日大嶼並非地區問題，而是全港問題。他指連島國都擔憂國土因全球暖化水位上升而亡國，香港甚至主動建造一個「待浸的島」，為香港增加本來沒有的重大風險，甚或建造後要不斷投資加高海堤防水淹，將耗費更多公帑；而全國均為保護濕地和濱海，除重大項目外禁止填海，他指明日大嶼不是例外，堅持推行更會令香港成為在保護海洋生態方面全國最落後的地方。

政府堅稱明日大嶼不會對生態造成直接影響，而「Y形」水道能減低城市熱島效應。林直言「填海後整個海不見了，誰能賠一個海給香港」，而所謂的不影響僅是文字遊戲，無實質意義，「Y形」水道能減低城市熱島效應也只是工程師不懂氣象「踩過界」的結論。