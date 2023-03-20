動土逾年僅平整地基　大埔過渡屋入伙無期

為協助正輪候上樓居民改善生活環境，政府先後推出「過渡性房屋」及「簡約公屋」計劃，惟其選址考慮、造價高昂，以至項目對原有居民的影響，一直備受各方批評，甚至有指相關計劃是為社區製造更多麻煩。其中，獲撥款6.798億港元、位於大埔汀角路的黃魚灘過渡屋，原定最快今年中入伙，惟《東網》記者現場所見僅進行地基工程。當區區議員更指，營辦單位從來無到區議會解說，擔心項目會加重汀角路交通負荷，無了期地影響區內居民生活。

根據黃魚灘過渡屋營運機構九龍樂善堂的官網資源顯示，該項目的動土儀式早於2021年12月底進行，至今已隔一年多。東網記者昨日(19日)到地盤現場了解工程進展，惟見工地有多架吊臂及挖泥工程車仍正進行地基平整工程，未見有其他組裝合成單位在現場。地盤與鄰近的黃魚灘村屋僅相距約100米左右，料平日工程期間居民會受噪音及塵土飛揚影響。早前本報亦曾見疑有居民在在村口拉起橫額，反對在當區興建過渡性房屋項目，惟結果村民未能如願。房屋局過渡屋專頁介紹該項目的資料顯示，黃魚灘項目預計可提供約1,236個單位：而樂善堂早前亦稱該項目名為「樂善村」，落成後可使用年期至少有8年，預期可惠及約1萬名居民。當日動工禮時，機構曾指項目將劃分不同分區和公共空間，包括健體園、兒童歷奇樂園、休閒花園、洗衣中心、和便利店以滿足居民需要；更設有設有創意市集等，並會引入社企士多和各類商店，料惠及周邉居民。但工程理應在去年8月開展，預計竣工日期為今年第3季，然而根據現場所見，工程能否可如期完工仍是未知之數。

大埔區議會主席毛家俊表示，事實上當區居民一直反對該項目，一來汀角路交通擠塞問題，隨着龍尾人工泳灘啟用，加上善信到慈山寺參拜，汀角路在周末及假期已異常塞車；加上黃魚灘村居民經常在中途站未能登上主要往返大埔墟站的75K巴士線及小巴，令他們更擔心未來一口氣新增數千居民入住對區造成的交通及社區配套壓力。毛家俊續指，有關項目除當局曾一次到區議會作出簡介外，營運機構樂善堂更未曾到來解說。他指已與另外兩位議員聯署要求房屋局、相關部門以至樂善堂派員出席明天舉行規劃、房屋及工程委員會，解答議員及居民最關注的新增巴士路線情況，以至過渡性房屋項目組件運輸對當區居民的安全影響。