青協首辦「鄰舍第一．鄰舍節」　 嘉許近百名青年義工

過去3年受疫情影響，長者足不出戶、兒童缺乏團體活動，社區鄰舍情難免受到阻隔。有機構昨日(19日)首辦共建鄰里情活動，介紹本地青年如何運用科技和環保知識建立鄰里網絡；並嘉許近100名青年及合作夥伴，感謝他們對社區的付出和貢獻。

香港青年協會昨日首辦「鄰舍第一．鄰舍節」活動，展現機構過去10年在推廣社區鄰里互助的服務成果。活動劃分為4大主題區域，包括「數碼世界」、「創意服務」、「可持續發展」及「歷史長廊」。其中由14至35歲青年自發組成的「鄰舍隊」在活動上展示創新創意，透過設置攤位，介紹各種運用科技設計出的游戲，讓市民從運動中學習可持續發展和減碳知識，增加社區環保理念。

活動亦藉此嘉許近100名義工、合作夥伴及企業，感謝他們對社區的付出及貢獻。其中青協總幹事何永昌表示，「鄰舍第一」社區計劃推行至今逾10年，參與活動的青年積極發揮鄰舍互助精神，培養對社區的歸屬感，並能從義工服務中發展所長，增值自我。至於部分人形容香港現今鄰舍關係不及從前，但經歷3年疫情，何相信更多人認同「遠親不如近鄰」的重要，寄望未來社區能建立更強大的鄰里網絡。