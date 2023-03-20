港島區一小時內兩男子墮樓　俱當場身亡

今晨(20日)8時01分，筲箕灣愛民街12號地下車房東主報案，指在大廈後巷雜物位置發現懷疑人體殘肢。人員到場調查，在雜物堆中發現一名男子，經檢驗後證實已經死亡。經初步調查後相信死者約50歲，獨居上址大廈，並有情緒病患紀錄，不排除因而由高處墮下尋短。

及至早上8時44分，一名老翁懷疑由北角渣華道92至94號得勝大樓高處墮下，倒臥天井位置。有居民驚聞巨響，慌忙報案求助。消防及救護員趕至現場，以鋼梯攀上天井查看，經檢驗後證實老翁當場不治，調查人員正嘗試聯絡死者家屬了解。

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