英皇金融着重寓投資於生活　革新交易系統　推會員積分計劃

近年投資的零售客戶對線上交易系統的要求愈來愈高，追求的不只是一個單純進行買賣的交易平台，而是期望一體化的個人體驗及享受。隨着英皇金融集團今年踏入45周年，他們銳意將品牌年輕化及生活化，革新網上外匯貴金屬交易系統之餘，同時推出全新會員積分計劃（EFSG Rewards），讓客戶交易時賺取積分，尊享獨家獎賞禮遇。此外，集團亦完成位於灣仔總行的翻新工程，呼應品牌重塑的主題。因此，今年英皇金融集團榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓金融交易平台大獎」，絕對是當之無愧。

「很高興在如此艱難的時刻獲此殊榮，確實令所有同事非常鼓舞。」英皇金融集團行政總裁徐子軒（Brian）直言，團隊在過往幾年疫情期間下了不少工夫，尤其是在建構會員積分計劃一事上，制訂了嶄新、明確的市場策略。

他指，EFSG Rewards是透過母企英皇集團旗下鐘錶珠寶、娛樂、電影等業務發揮協同效應，讓會員能隨時隨地兌換演唱會、首映禮、謝票場等名貴門票，另有電子產品以至現金禮券等，而自去年推出以來已經送出總值逾百萬元的禮品，不僅增加了客戶忠誠度及參與度，更成功協助「英皇金融」這個品牌踏上新台階。他個人亦期望，此舉再配合今年中推出的全新交易系統，能夠在科技日新月異的新時代「做得更好」！

徐又提及，上述變革的背後，乃是源於集團上下冀做到「寓投資於生活，Lifestyle Trading」的目標，將品牌融入客戶生活之中，所以他們近年亦積極吸納年齡介乎25至45歲的新客戶群，並針對這個事業剛剛起步、潮流觸覺甚高且追求生活體驗的群組，提供更年輕化的投資體驗。

其中之一，就是斥高達8位數資金打造全新交易系統，將現有多功能系統一體化地「一App示人」。據徐介紹，此系統不僅設有最基本的交易功能，還涵蓋社交媒體、直播、兌換EFSG Rewards積分，甚至可以邀請不同群組即時即市討論市況，猶如一個「半新聞平台」，讓客戶吸收不同資訊、尋找不同類型的投資者互相交流。此外，集團今年首季已完成存款系統的升級，方便客戶於不同市況中更快更易入市買賣。

線下方面，他們的灣仔總行近日亦換上全新面貌，以原木色、白色、藍色及黃色的裝修色系互相混搭，注入年輕活力的朝氣，呈現鮮明感覺，予客戶舒服柔和的居家氣氛，呼應「將品牌生活化」的主調。徐更指出，今次裝修非常着重實用及功能性，特意騰出空間作休閒活動及舉辦線下講座等，促進團隊之間及客戶互動，感受「英皇金融」帶給客戶的年輕化體驗。

徐認為，要進一步強化集團及客戶的交流，其24小時服務的客服團隊亦是「金漆招牌」，更直言「24小時營運是集團優勢，因不是很多金融機構做到」。此外，總行及營業點設有模擬交易線上線下教學服務，因應客戶對市場所需，建立更緊密的信任關係。

不僅如此，英皇金融集團多年來亦為社會出一分力，致力履行企業社會責任，向社會發放正能量，例如每年支持公益金便服日，去年上門探訪慰問仁濟醫院轄下服務中心的長者會員，以及參加由樂餉社舉辦的Bread Run活動。

隨着本港經濟復常，徐更透露，今年會結合業務資源和員工專長，鼓勵員工積極參與由英皇慈善基金推動的「Empower Community」計劃，透過社區入戶探訪、慈善觀影、慈善義賣、環保回收、資助教育等，與社會上不同社群共享成果！