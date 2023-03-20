機場巴士申加價5成捱轟　議員質疑脫班問題未解決

本港多間巴士公司早前申請加價，當中機場巴士A及NA線分別申請加價50%，引來社會熱烈討論。有議員今日(20日)在電台節目中表示，通關後機場客運量持續增加，認為巴士公司先觀察復常後的客量，再釐定票價加幅。另一議員則指巴士公司申請加價亦要考慮市民負擔及接受程度，同時亦要改善服務質素。

議員盧偉國在電台節目中說，本港全面復常後，各口岸開通，機場客運量一直增加，巴士公司一次過申請加價5成是相當不對，認為應該先觀察復常後幾個月的巴士客量，再釐定票價加幅。他亦指，巴士服務作為鐵路的輔助，可以考慮容許部分因與鐵路重疊的路線，在繁忙時間加強班次，提升對市民的服務質素之餘，亦有助巴士公司業務健康持續發展。

另一議員張欣宇在同一節目中表示，根據相關條例，巴士公司申請加價，除了經營成本亦要考慮市民負擔能力和接受程度。巴士公司表現亦存在問題，過去10年脫班問題沒有改善，質疑是否有理據大幅加價。而對於有意見認為巴士公司可考慮參考港鐵的可加可減機制調整票價，張同意有客觀指標屬好事，惟認為港鐵的機制目前有較大空間改善，巴士公司可以在有關機制改善後再作參考。