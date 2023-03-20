去年21名教師遭「釘牌」　多涉超越師生關係交往及性罪行

教師操守直接影響莘莘學子的校園生活，教育局公布去年有21名教師5被「釘牌」(取消教師註冊)，遠高於前兩年的各7人，教育局指被釘牌教師主要涉及「干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行、與學生有超越師生關係的交往」等。

教育局提供2020至2022年的數據顯示，2022年涉違反專業操守被處分的教師人數回落至104，不過被取消教師註冊的有21人，高於前兩年各有7人被釘牌。註冊資格一經取消，不准在學校(包括補習學校)任教。現職教師每3年要做刑事紀錄查核，教育局稱，為及早掌握涉及刑事罪行的教師個案，正與執法部門探討加強通報機制，執法部門逮捕教師後會隨即通知教育局，以盡快採取適當跟進行動。

學校在聘任教師前，須要求應徵者申報曾否在港干犯刑事罪行。至於現職教師，教育局2021/22學年起為所有註冊教師每3年做一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞。教育局於文件稱，如發現有局方之前未知悉的個案，將會馬上跟進。局方又指，即使有關教師已離開教學行列，若涉及嚴重違反專業操守及違法行為，為保障學童福祉，都會嚴肅跟進，「杜絕」其重返學校的機會。