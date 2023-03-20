涉「猜猜我是誰」及假冒官員騙案　3男子被捕包括1名大學生

一名居住於打鼓嶺的84歲老婦，於本月17日收到冒稱兒子的來電，指自己被捕急需10萬港元保釋金。事主依照指示交出款式後，於翌日再次收到同樣來電，並再向其索要19萬港元。老婦與兒子聯絡發現受騙，於是報案求助。執法人員隨即展開埋伏，在事主寓所附近拘捕兩名17及27歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

被捕人分別報稱無業及地盤工人，相信他們收取每單1,000至1,500港元酬勞，負責上門收取騙款及處理贓物。人員在行動中檢獲約16,000港元現金、藍牙耳機、衣物及電話等，並在兩人寓所內搜出名貴手錶等財產，初步相信二人與本月13至16日，發生在何文田、葵青及香港仔的3宗同類案件有關，涉案騙款逾34萬港元，相關款項下落有待跟進。

另一邊廂，屯門一名49歲女子亦於上周報案，稱自己於月初接獲假冒內地電訊商聯絡，稱其內地電話被用作洗黑錢用途，其後有人假扮內地官員，要求她交出個人資料，以及大額金錢作保證金。一名女子根據事主提供資料，登門接觸女事主，並向她發出一份保密協議，聲稱給予事主時間籌錢。

及至本月17日，再有騙徒聯絡事主，表示會派員登門教導事主匯款，執法部門接獲報案後於附近埋伏，其後以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名20歲男子，他為本港一大學學生，相信是詐騙集團的骨幹成員，不排除該集團牽涉其他案件，執法部門正追緝另一名曾現身接觸事主的女子，不排除有更多人涉案。