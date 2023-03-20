涉迷姦他人致死　28歲男被告保釋遭拒　案件押5月15日再訊

1名男子於上周三（15日）下午被人發現倒斃尖沙咀漆咸道南1酒店房間，執法部門經調查後揭發案件懷疑涉及迷姦成分，其後拘捕1名姓28歲男子及1名31歲男警員，懷疑2人涉及相關案件。男警員獲准保釋候查，須於4月中旬報到。該名28歲男子則被指涉1宗使用迷姦水與男子發生性行為的案件，被控1項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」，於今早（20日）被解往九龍城裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，署理主任裁判官黃雅茵將案件押後至5月15日再訊，以等候化驗檢獲的液體之成分及就現場檢獲的杯子作DNA及指紋比對。辯方曾替被告申請保釋，但遭拒絕，須還押候訊。

28歲任職市場推廣主任的被告區子鍵，被控於2023年3月15日至16日期間，在尖沙咀彌敦道19至21號九龍酒店1132室對1名池姓男子使用或施用藥物，即迷姦水，意圖使他神志不清或軟弱無力，以使被告得以與池作非法性行為。

據控方庭上透露，經人員調查發現該名被告暫涉及2宗案件，就本案方面，本案男事主稱在社交媒體認識1名男子，並同意到涉案酒店進行親密行為。期間該男子有向事主提供飲品，包括2隻有可樂的玻璃杯，事主喝下後去淋浴，但進行親密行為不久後便失去知覺，事主清醒後發現該男子已離開，控方指該名男子網上使用的名字與被告相同。人員其後於涉案酒店房間窗簾後找到有3樽液體，並發現內含俗稱迷姦水的GHB之成分，當中有1樽液體有吸管及滴漏裝置；調查又發現，在本案發生前1日，有另1名人士於另1間酒店被發現身亡，該名人士亦於社交媒體認識與被告相同名字的人士，並有共識到酒店作親密行為，被告則向人員承認有帶「G水」到該事件的酒店。

執法部門上周三接報指漆咸道南1間酒店有人暴斃，人員到場發現1名25歲男子伏屍於酒店房內，案件原列作屍體發現案。經調查後揭發有人涉在男同志圈使用俗稱「迷姦水」的毒品迷姦他人兼偷錢搵食。人員及後拘捕2名涉案男子，懷疑涉及相關案件 包括本案被告及1名31歲男警員。男警現時被停職，並獲准保釋候查。

案件編號：KCCC 773/2023