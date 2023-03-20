政Whats噏：鬧爆海洋公園泊車管理差　江玉歡：點樣翻生？

逾40年歷史嘅海洋公園，因虧蝕嚴重要政府「輸血」救亡，雖然話轉型，但議員江玉歡(Doreen) 日前去過，鬧樂園嘅泊車難，仲要空車位等預約客嚟，搞到車位等人泊，有車位都冇得泊嘅情況，直斥連咁基本嘅安排都做得唔好，質疑樂園一成不變嘅管理點樣翻生？

海洋公園受疫情同管理不善影響，一度瀕臨破產倒閉，需政府一再「輸血」救亡，政府曾先後撥款54億港元「吊命」後，再「泵水」近68億港元協助公園轉型。隨着兩地通關，唔少來港嘅遊客都去樂園玩吓。

Doreen日前就帶咗幾個小朋友去海洋公園玩，佢喺社交平台貼文，話下晝去到樂園時發覺停車位嚴重不足，停車場外冇地方畀車排隊，3個保安只識得嗌「報警」，比商場嘅安排更差。佢話事前完全唔知泊車要預約，而保安只係話剩番啲車位要等已預約嘅人嚟，咁問保安預約車有冇訂明時間，保安話幾時嚟都得，可以嚟亦可以唔嚟，即係話空車位喺場內成日等預約車嚟。佢話一個樂園景點點會連停車設施咁基本都安排同管理都唔好，真係笑話。

Doreen又話守停車場嗰幾位哥哥唔使咁惡形惡相，事關海洋公園係服務旅客嘅地方，待客至誠係應有嘅態度。佢話遊客冇錯，泊埋一邊等泊車又唔阻路，點解會喺遊客面前話要報警，而場內空位處處，竟然叫遊客去黃竹坑泊車，再搭車返嚟。

其實Doreen喺等泊位期間，見到數以10計嘅車離開停車場，但佢等極入唔到。佢話作為遊客，話要提出意見，保安竟然畀咗個客戶服務冇人聽嘅電話，仲話只係得一個聯絡渠道，直斥簡直離晒大譜。卒之等咗近一個鐘，佢同另外一架車被放行，入到去，場內空位處處。

顯然預約泊車好有問題。Doreen話要增加泊位之外，預約應該設到達時限，咁先可以鼓勵客如輪轉，車如輪轉。佢認為樂園最重要嘅係管理，而呢次經歷反映咗一成不變嘅管理，點樣令海洋公園翻生？喺海洋列車之外，佢發現園內好多地方都需要翻新，到底留定唔留，點做會好啲？政府做定係外判畀識得點樣營運樂園嘅去做？佢認為政府需要用心思考。