供稱戴耀廷社交網站發文從不商討　區諾軒：好難接受過程民主

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今（20日）繼續在西九龍法院受審。區諾軒接受辯方大狀盤問時，不諱言在初選舉辦過程中，確有不民主的地方，到後期甚至似乎成了「一派拉倒一派」。他又強調自己從未說過要政府停擺，「35+」計劃相關文件亦無提及要時任特首林鄭月娥下台。

法官指，戴耀廷在這推動民主的計劃之中，用上了不民主的方式，問區諾軒是否同意說法。區遲疑片刻，說要「好謹慎咁答」。區坦言，對於戴耀廷在部分選區協議中，用上「會」而非「積極」運用權力否決財政預算案，直到現在他仍感到費解。他覺得「好難受」，直言：「好難接受呢個過程叫做民主」。他又透露，「戴耀廷擺嘢上Facebook係從來唔會問我哋」，語畢被告欄內傳來笑聲。

區續指，在從政不同階段，他一直覺得要求同存異，「搵共識要搵最大公因數」，但初選去到後期，似乎變成「一派拉倒一派」。他反問：「作為組織者，唔係要作為一個中立仲裁人咩？」另外，有鑑於2016年有本土派參選者被「DQ」，他認為民主派應吸取教訓，小心言行。惟初選過程中，愈來愈多候選人作政治表態，這增加了他們被取消資格的風險。為此他感到無奈，因如果被取消資格，「會白費好多義工好多人嘅心機」。

案件編號：HCCC 69/2022