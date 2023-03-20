6千反修例被捕者未落案起訴　張欣宇指有5宗涉非法集結獲撤控

2019年反逃犯修訂條例事件之中有逾萬人被捕，3年間仍有超過6,000人未被落案起訴，政府早前表示會在2月內就每宗個案作出決定，包括檢控、繼續調查或銷案等方式處理，及後有消息稱由於涉及人數眾多，情況較為複雜，要延至3月才可以公布。議員張欣宇今日（20日）向《東網》透露，在2月底至3月初期間，已有部分人士獲執法部門通知不作起訴，他期望當局可以加快工作，並定期公布處理數字，讓社會知道「件事係向前行緊，避免（社會) 不必要的猜測」。

張欣宇指出，自上月底至本月初期間，先後有5名在反修例事件中被指與非法集結有關，但未被落案起訴的人士獲執法部門通知不作檢控。當中有部分獲執法部門主動告知，亦有個別人士主動向執法部門查詢案件進展時獲悉。

對於案件拖延多時，他指明白案件處理需時，但希望政府可以加快處理工作，同時定期分批公布尚待處理案件數字，毋須待處理所有個案才正式公布，讓社會知道「件事係向前行緊，避免（社會) 不必要的猜測」，認為隨着執法部門公布的數字愈來愈少，相關人士都可以知道自已的案件會有「結果」。

有政府官員上月中出席活動時，被問及調查進展及是否釋出大和解訊息時，提到執法部門現時正檢視相關案件，務求於2月內公布。