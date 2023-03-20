香港賽馬會與港並肩　堅守崗位　建設更美好社會

香港賽馬會一直緊守「建設更美好社會」的宗旨，與港並肩同行。馬會以獨特的綜合營運模式，結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善及社區貢獻，透過稅款及慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋社會。今年，香港賽馬會再度於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2022」獲頒「超卓社區關懷及貢獻大獎」，實至名歸。

馬會是香港唯一的合法博彩營運機構，透過受嚴格監管、合法及負責任的途徑，以非牟利經營模式，滿足社會大眾對博彩的需求。馬會推行的有節制博彩策略，配合和支持政府的受規管合法博彩政策，將市民的博彩需求轉為合法博彩渠道，有效打擊非法賽馬博彩活動，更令政府的博彩稅收入保持穩定，以幫助有需要人士。馬會在推行有節制博彩方面不遺餘力，是亞洲首間機構連續四度獲頒有節制博彩最高級別國際認證。

馬會透過其慈善信託基金，每年捐款資助多個社區項目，致力與政府、非政府組織及社區機構攜手改善港人生活質素，為有需要人士提供支援；並適時開展項目，回應社會長遠發展所需。

拓展海外市場 投注額創新高

有賴香港各政府部門及內地機關對賽馬運動的支持，令馬會在疫情下仍然「馬照跑」，沒有任何一個賽馬日因疫情而取消。當中包括成功舉辦「浪琴表香港國際賽事」，以更高規格的「國際賽馬防護泡」，獲得海外頂尖騎師及馬匹支持參與。

此外，馬會在世界級賽馬、博彩及尖端數碼科技方面的長遠策略性投資，令馬會得以靈活有韌性地應對疫情。現時馬會90%的投注額是來自網上及流動平台，即使場外投注處需要暫停開放，仍能與顧客保持緊密連繫。來自有節制博彩服務的收益讓馬會於2021/22年財政年度得以回饋社會336億港元，當中包括繳納香港特區政府的270億港元博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，以及已審批慈善捐款66億港元，當中有14億港元特別用作支援社會應對疫情。

馬會一直「眾心至善」，藉着各式各樣計劃，致力應對重要的社會議題，改善香港人生活。2021/22年度馬會審批撥款支持的慈善及社區項目共292個，包括撥捐6.3億港元予特區政府，以紀念香港特區成立25周年重要里程，支持舉辦超過60項社區活動及項目。此前，馬會捐款35億港元支持香港故宮興建、並支持2023至2031年期間的展覽及教育項目，成為馬會至今最大型單一慈善捐款項目。

馬會恒常慈善捐款維持45億港元，重點推動「豐盛耆年及長者服務」、「兒童及青年發展」、「健康社區」、「人才及業界發展」及「體育及文化」五大範疇，確保對社區持續支援。自2020年2月以來，馬會慈善信託基金就應對疫情的相關項目，已審批撥款逾29億港元，累計服務人次逾300萬，當中包括新冠肺炎緊急援助基金、展開創新的食物援助計劃、為殘疾人士院舍及護養院添置高效空氣過濾器及過濾網、為弱勢社群推行門診及藥物服務支援計劃、支援學生網上學習需要和關顧他們的身心健康發展等。

自2005年11月成立以來，馬會義工隊積極走入社區，關顧社會上有需要人士。在新冠疫情新常態下，馬會義工隊除繼續參與以地區為本的服務外，亦因應社會情況及不同服務受眾需要，積極開展多元化義工活動。在2021/22年度，馬會義工隊主要從齊心抗疫、關懷弱勢社群及慶祝香港回歸25周年三方面服務社群，錄得逾16,000小時的總服務時數，更於「香港義工獎2022」中榮獲「傑出企業及非商業機構」與「年度十大最高義工時數（企業）」兩項大獎，肯定了義工隊在疫情當中不畏挑戰，持續服務社群的貢獻。未來義工隊將繼續推動和發展多元化義工活動，以不同角色為社會出一分力，建設更美好社會。

為維持其世界級賽馬水平和競爭力，及令香港投注額納入合法渠道，馬會近年已投資50億港元於先進資訊科技系統。未來5年，馬會計劃進一步投放資源發展資訊科技系統、應用及建設，以及撥資提升香港及大灣區內馬場的馬房及顧客設施，致力投資以維持馬會的競爭力，從而有能力繼續貢獻社會。

在大灣區發展世界級馬產業是馬會的願景。於2021年5月，馬會與廣州市政府簽訂框架合作協議，將共同建設穗港賽馬產業經濟圈。藉着沙田、跑馬地及從化馬場建立三方協作，促進香港賽馬的進一步增長，並帶動大灣區的經濟及就業發展。未來，馬會期盼讓內地民眾觀賞世界級賽馬，並以涵蓋馬產業鏈各個範疇，由育馬、馬匹進出口、訓練及護理，以至馬匹專才及相關工作人員的培訓和發展為長遠發展目標，為內地發展育馬業創建價值。假以時日，馬會的3個馬場將成為全球卓越的賽馬中心。