政府擬修例阻「跳工」外傭請願　關注團體稱屬合理權益

疫情期間外傭「跳工」問題有增加趨勢，政府建議修訂《職業介紹所實務守則》加強規管，有關注團體今(20日)指坊間相關指控不實，強調終止合約大部分由僱主提出，擔心修例後影響外傭日後來港工作。

亞洲移居人士聯盟約20人今午向政府請願，其發言人Dolores形容，坊間對外傭跳工的指控，是無知者用來散播對家庭傭工仇恨、歧視的虛構說法，指出外傭轉工後只可留在香港兩星期，強調外傭不會主動轉僱主或跳工。她認為，對外傭跳工的指控涉及歧視，強調外傭享有香港勞工權利，即使轉工亦應是合理的權益。

Dolores又指，局方擬修訂《職業介紹所實務守則》令本港外傭感到十分擔憂，倘外傭日後被指跳工，隨時不能再來港工作，影響深遠。她重申，大部分外傭都會盡力完成合約才轉工，除非有合理理由，否則不會要求終止合約。

聯盟又指，外傭對本地經濟貢獻重大，提到2018年外傭為香港經濟貢獻126億元。而過去3年疫情期間，外傭肩負在家庭中照顧孩子、老人和寵物等責任，更是抗疫前線，局方提出的修例，令外傭感受未得到充分認可。