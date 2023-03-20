去年12月職位空缺量按年增20%　教育業空缺佔最多

本港就業人數按年輕微下跌，空缺人數按年大增。政府統計處今日（20日）發表的數字，去年12月與上年同期比較，統計調查所涵蓋的行業的私營機構總就業人數下跌0.8%，即減少20,900人；而職位空缺數目為73,150個，較上年同期增加20%或12,170個。

統計處指，在去年12月，所有涵蓋行業合共僱用270.2萬人，當中進出口貿易業佔38萬人，其次是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）約30.3萬人、零售業約24.6萬人、金融及保險業約23.3萬人和餐飲服務業約22.3萬人。與上年同期比較，就業人數減少的行業主要有地產業，減少3.4%、金融及保險業削2.8%、製造業則少了2.6%和進出口貿易業流失了2.3%人手。反而批發業的就業人數上升，升4.0%；人類保健服務業則多了2.9%人就業和餐飲服務業亦增加2.4%人手。

而去年12月的73,150個私營機構職位空缺當中，教育業佔7,750個，運輸、倉庫、郵政及速遞服務業佔7,390個，人類保健服務業佔6,510個，而專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）和金融及保險業各佔6,180個。該處又稱，私營機構的職位空缺主要為服務及銷售人員（佔26,030個）、專業人員（佔13,970個）和輔助專業人員（佔11,680個）。