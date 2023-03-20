成永久居民仍因口音被歧視　平機會指立法禁族內歧視可處理

平等機會委員會早於2021年3月向政府提交關於歧視內地來港人士的法律研究報告，建議修訂《種族歧視條例》，當中涵蓋「族內歧視/同族歧視」問題，有議員今（20日）於立法會政制事務委員會內對立法細節提出質疑，指隨着時間推移，香港與內地交流交往與從前大有不同，認為立法是最後的手段，但亦有議員詢問有關立法字眼與細節，如獲永久居民身份後仍因口音被歧視的來港人士。平機會主席朱敏健指若有「族內歧視」的法例，則可正式規範處理相關投訴與個案。

議員簡慧敏覺得立法禁止族內歧視就像「立法禁止子女不孝順」一樣。朱敏健同意立法是最後手段，而禁止香港人和內地人之間的「族內歧視」，並將會以居民來源地作為定義，即是內地來港人士不論是否屬於香港永久居民，也不論來港目的，都會受到保障。

不過，朱敏健指在通關後亦沒有收到更多對內地人歧視的投訴，但認為用族內歧視的法例處理投訴，可以更正式與規範。議員鄧飛則指許多獲永久居民身份後仍因口音、生活習慣等原因被歧視的來港人士，詢問有關立法會否覆蓋此部分人群。朱指無論居港多少年的人群均希望可以涵蓋在法律內，因此相關法律字眼仍在研究。

在稅務方面，議員嚴剛指個人稅中父母有一定程度的免稅額，但內地來港人士雖正常繳納稅款，但因父母在內地而無法獲得相關免稅額。平機會行政總監朱崇文表示，相關情況需要在稅務上作出修例，但會再研究細則。

社福界議員狄志遠則關注殘疾人士就業情況，他指以公務員為例，現時殘疾人士佔公務員比例下跌到1.5%，情況「唔理想」，而政府在保障殘疾人士就業上的宣傳推廣工作做了多年，但仍未見成效，詢問政府會否考慮立法保障。朱敏健表示需要小心處理立法問題，但可參考內地行政手段的做法，及以行政規定，要求大企業要聘請某比例的殘疾員工，如果做不到就要發放相應資源給予殘疾人員協會。

圖說

簡慧敏認為立法禁止族內歧視就像「立法禁止子女不孝順」一樣。