政Whats噏：叫朱敏健交報告　葉劉：你人工高應該你做

社會逾嚟逾多人關注性小眾人士嘅權利，但同時都會有人排斥呢個群體，今日（20日）立法會傾緊平等機會委員會主席工作簡報嘅時候，就有議員對呢個議題持唔同意見，議員葉劉淑儀更對平機會主席朱敏健嘅回應不滿，話佢哋有啲工作冇做到，直指「我都識做，不過你人工高應該你做」喎，發生咩事呢？

會上有議員講到，關於變性、跨性別、同性婚姻嘅議題太敏感，而且同社會基本價值觀相悖，甚至容易變成逆向歧視，朱敏健話呢啲議題都唔喺倡議公私營機構多元共融政策內，所以平機會嘅工作範圍都唔包括呢啲議題。但葉劉就持相反意見，佢覺得今日份文件完全冇交代性小眾人士嘅權利，覺得非常失望，強調自己都唔覺得呢個議題要立法處理，因為事實上今年關於性小眾人士嘅法庭個案上，政府「已經輸晒」，所以覺得平機會都要寫份文件，同社會、立法會交代依家性小眾人士權利嘅法律裁決。

朱敏健聽罷，就係照答翻葉劉話「如果脫離現行4條法例嘅權力根源，（平機會）並無權力做任何行動」，跟住講翻性別歧視條例嘅內容。葉劉即刻就打斷佢，話依家唔係討論緊性別歧視，而係講緊性小眾人士歧視，又強調自己唔係要求平機會根據法律做任何行動，只係覺得10幾年來法律裁決又咁多進展，平機會應該都要有一份文件交代，直指份文件「我都識做，不過你人工高應該你做」。朱敏健聽完都笑稱「我諗人工高唔高都要我做嘅」，葉劉都乘勝狙擊話「當然啦，有冇人工都應該你做，你係負責推動平等㗎嘛」，朱之後繼續話「我哋唔可以做一啲脫離法律規限的事情」。

面對平機會「千篇一律」嘅答覆，葉劉就話覺得朱對平機會同自己工作嘅解釋「非常狹窄」，仲話要翻查開朱嘅職位嘅文件，睇睇「專員理解同立法原意係咪相符合」先喎。