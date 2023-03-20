孌童助理工程師偷拍35名女童裙底照　認17控罪還押候判

1名有自閉症障礙的助理工程師自2020年開始，在港九多間公共圖書館及商店用手機影年幼女童裙底，至去年9月在北角玩具店內疑重施故技時，遭7歲女童識破。他於2日後被捕，被警誡下承認自己孌童。他今天（20日）在東區裁判法院承認2項作出有違公德罪及15項非法拍攝或觀察私密部位罪。裁判官把案押後至4月11日判刑，期間為被告索取心理報告，期間被告須繼續還押。

29歲被告劉哲希，任職助理工程師。17項控罪案發時間橫跨2020年8月1日至2022年9月16日，涉及35名女童的120張照片及2段影片。案發地點包括香港中央圖書館、保安道公共圖書館、秀茂坪公共圖書館、牛頭角公共圖書館、北角英皇道新都城大廈地庫「奇趣天地」及觀塘通明街「執笠倉」。每項控罪涉及非法拍攝1至7名女童的裙底。

案情指去年8月14日，7歲女童X跟母親到北角「奇趣天地」文具及玩具店。X獨自行走時，被告在她身前蹲下，將手機伸至X裙底下拍攝。X向母親投訴，然後報案。2日後被告再到同一店舖，被埋伏的執法人員拘捕。執法部門更在被告手機找到其他涉案相片和影片。辯方律師今求情時指，被告有自閉症障礙，令他難與同齡女性建立親密關係，因而對女童產生興趣。律師稱被告自知終會被捕，在事後反而感到如釋重負。

案件編號：ESCC 1831/2022