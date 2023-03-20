議員斥智方便實為「至不方便」　設計老化使用率低

政府近年推出「智方便」應用程式以配合電子政務工作。為拓展該程式的服務，資訊科技總監辦公室今日（20日）向立法會資訊科技及廣播事務委員會申請約1.9億港元撥款。多名議員質疑政府「智方便」的登記站及使用率低，又批評「智方便」為「智不方便」。政府回應指由於程式用戶使用性質不一，因此使用量未必能反映程式對市民作用。

政府在2020年12月推出「智方便」，議員陳紹雄指自程式啟用以來，僅有約180萬名本港居民登記成為用戶，以及約3300萬人次透過程式接達和使用不同的網上服務，換言之，推出約2年時間，每名市民一個月用不到一次，質疑是否「智不方便」。他又認為香港「一網通辦」步伐較新加坡等鄰近城市慢很多，要求政府要「追落後」。創新科技及工業局副局長張曼莉回覆指智方便用戶使用性質不一，部分可能用作繳交稅務和申請續領車牌，所以部分人使用可能只會一年一至兩次，因此使用量未必能反映程式對市民作用，而且程式推出初期使用量只有約500萬人，至目前已有1400萬人次，認為情況已大幅增加。

現時政府設有40個智方便助登記站和近120 個設於郵政局的登記服務櫃位，議員陳健波問及登記站實際使用率，質疑數字會相當少，指若然使用率低，政府需要重新思考定位，稱再增加登記站都無人用。署理政府資訊科技總監黃志光回應稱暫時未有實際使用率，但同意需要檢視使用率。陳批評當局不清楚使用率，如何有改善，以做生意為例稱負責人不知每日交易額相當奇怪。

另一議員容海恩則認為「智方便」使用介面不便，而且設計相對老化，期望政府可以改善工作。張曼莉回覆稱，優化介面是局方方向之一，期望會為不同使用者建立客製化安排。

圖說

陳紹雄質疑智方便為「智不方便」。