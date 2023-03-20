冰球賽播錯國歌　據悉港協今午收到冰協補充報告　正審視內容

在上月底港隊於波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，播放國歌時出現錯誤的問題。中國香港體育協會暨奧林匹克委員會上周五(17日)表示，曾要求香港冰協在今日(20日)交代事件。據悉港協暨奧委會今午5時許，收到冰協提交的補充報告，目前正審視內容。

港協早前強調，不希望讓社會感到該會及冰協正互相指摘，但外出比賽是代表中國香港，不能不處理，並指出領隊負責把一份儲存正確國歌的硬件，例如電腦硬碟或USB手指，以及一面區旗交予賽事主辦機構，再由主辦機構以書面確認收妥，包括透過電郵、流動通訊軟件(例如WhatsApp訊息)或附有官方簽署的便條；領隊須帶備另一組國歌及區旗到比賽場地，供緊急情況使用。換言之即，冰協需將正確國歌和區旗的「工具包」以「實物實體」方式交予港協，故以電子形式交出是不恰當。港協補充，出發參賽前，在解釋介紹國歌和區旗等的標準時，不應只是發出簡單的電子短訊就算數。

語言方面，港協認為國際冰球總會作為國際性組織，水平應該不會差，舉行世界比賽、語言水平、管理都有水準，又指若出現語言障礙，可以圖解來輔助理解，相信困難都不大。港協亦有提醒主辦單位，不要再從網上下載，認為國際冰聯、冰協、主辦單位及球隊均有責任將播放歌曲事宜處理妥當，而如果港隊有做足功夫，港協會理解。對於會否處罰冰協人員，港協認為言之尚早，需根據以事實為本的資料決定，又指看的只是事實去判斷。