環署稱每年更新環境數據庫資料　環諮會委員倡引入人工智能

港府早前提出多招縮短發展所需的程序，包括擬修改《環境影響評估條例》，配合新建立的中央數據庫，縮短環評程序所需的時間至1年半至2年。環境諮詢委員會今日(20日)開會討論優化《環境影響評估條例》程序、廢物管理和減廢措施，有委員關注數據開放的進展，亦有委員建議善用人工智能技術。環保署則稱，環評條例修訂將於6至7月推行。

署理環保署署長徐浩光於會上表示，該署所建立中央數據庫，透過地理資訊系統，收集本港的空氣質素、水質等的實際數據，每年會覆檢數據，而部分資訊會定期公開給公眾查閱。徐透露，涉及金錢龜等受保護動植物的敏感資料將不會公開，申請人須到辦事處查閱資料。

身兼香港城市大學海洋污染國家重點實驗室主任的環諮會委員梁美儀關注，中央數據庫內的資料難免有偏差，要小心使用，加上氣候變化亦影響生物的生命周期，建議定期更新資料。委員關景輝形容，建立數據庫之舉是「與時並進」，又建議署方可以積極使用人工智能技術，令署方工作更有效率，但他亦提醒當局需要持續更新數據庫資料，確保系統資料正確、貼近實況。

另一委員陳嘉敏則關注如何讓公眾了解署方建立中央數據庫，認為可集合環保團體和社會大眾意見。徐浩光回應指，該署會加強與環團之間的溝通，又稱不少團體反映歡迎設立系統，而署方日後會加強使用新科技，並培訓人員使用新科技設備的技術。他續指，署方在取得環諮會支持後，下月將向立法會提交修例建議，進行先訂立後審議的程序，預計可於6月至7月推行新例。