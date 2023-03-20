油麻地藥房施「兩變錢」奸招呃內地遊客　海關接投訴拘兩職員

海關在上周接獲一名內地遊客舉報，指一間位於油麻地的藥房以不當手法向他進行銷售。海關的快速行動隊隨即聯絡受害人及展開調查，發現該藥店在售賣中藥材時，涉嫌以誤導手法，故意遺漏貨物的計價單位和總價錢，違反《商品說明條例》。關員在今日(20日)採取行動，拘捕2名分別34歲及35歲的藥房男職員。

海關版權及商標調查科高級調查主任何偉森表示，案中受害人是一名年約30歲的內地男子，他在上星期來港旅遊，行程中進入該間佐敦藥房購買中成藥。期間，有職員向他推銷中藥材「金聖果」，事主發現價錢牌上標示售價數百港元，但未能看到計價單位，於是向職員作出詢問，但職員只是迴避問題，顧左右而言他，誤導事主相信貨物是以「兩」計價，以及總價錢只是千餘港元。

職員更在受害人同意購買前，先將該些「金聖果」磨成粉末，然後才向他交代是以「錢」計價，總價錢亦隨之大漲至過萬港元。受害人得知售價後，曾經表示拒絕購買，但因藥材已經磨粉，最終被迫支付約5,000港元買下。

何偉森指出，案中的犯案手法為常見伎倆，當中以內地遊客為目標，銷售過程中故意迴避、或以含糊不清的方法來表達計價單位，再在顧客付款前擅自磨粉，「先斬後奏」造成既定事實，才肯坦白透露確實價錢，迫使顧客在不情願下購買，即俗稱「斤變兩」、「兩變錢」手法。今次是海關在本月破獲的第2宗同類案件，海關重申會嚴厲打擊該些違法行為，提醒商戶必須遵守法例規定。