政Whats噏：政府4頁紙交代大型文化節　被轟「三無」唔清唔楚

政府喺《施政報告》提到要推動文化發展，打造香港成為中外文化藝術交流中心，又公布一系列活動，其中一樣就係「流行文化節」，今日（20日）喺立法會討論時，好多議員都對政府提供嘅文件表達不滿，仲鬧係「三無」添！因乜解究呢？

原來係因為文件得4頁，而且好多嘢都交代得唔詳細，連預算都冇！議員吳傑莊主動問活動開支幾多，同埋預計可以帶來幾多庫房收益？局方先回應話預算係2000萬港元，而收益主要以票房為主，但今年大部分活動都免費，所以希望長遠做起咗，就可以為經濟帶來效益咁話。

議員馬逢國明顯就唔收貨，佢話4頁嘅文件，對比想像中嘅大型文化節好似唔係好啱比例，而且實際內容更係睇得唔清楚，包括幾大規模、幾大效應？而2000萬港元嘅預算，佢就話連回歸開幕式都唔止呢個數，質疑最基本嘅預算都要問咗先講。局方就話因為撥款係經過預算案直接撥入部門，唔係向立法會財委會攞，所以先冇寫到。

活動雖然話係「流行文化節」，但主題竟然係60到90年代嘅文化，議員林筱魯都有問點解咁安排，同埋之後主題有咩諗法？政府就話因為呢個年代係香港最經典嘅年代，未來嘅主題可能有機會做香港功夫片、非物質文化遺產等等，表示之後會用主題劃分，唔係年代劃分咁話。