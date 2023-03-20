米奇橫行筲箕灣　懶理交通四圍躝　街坊笑話跑咁慢

本港鼠患問題嚴重，雖然港府持續進行滅鼠行動，但仍有不少「漏網之鼠」，更無懼人群在街頭四圍穿梭。筲箕灣有網民今日(20日)在社交平台分享一段影片，見到一隻老鼠公然在車來車往的十字路口徘徊，後來更跑至人群，消失得無影無蹤。不過，片中市民見到老鼠亂竄亦無動於衷，疑似已見怪不怪，有網民更笑言：「滅鼠係天大嘅笑話」。

涉事網民在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發布影片，貼文則寫道「老鼠也行街」。而據片中可見，事發地點於位筲箕灣道及南康街交界的十字路口，當時老鼠衝出馬路的「黃格仔」，一度跨越電車路軌後，在「黃格仔」短暫停留，隨後疑因聽到有車輛駛至、起步的聲音，便立即衝回行人路上，後來就消失在人群之中。期間，有市民在路上淡定的觀賞「米奇出巡」，亦有人即使見到老鼠在腳下經過，亦無動於衷。

雖然影片只得短短20多秒，但引來同區內街坊留言，「一早咁大隻...嚇死人啊」、「唔使去迪士尼」、「正一過街老鼠」、「佢識睇交通燈喎」、「跑得咁慢」。不過，亦有網友分享附近亦有不少地方可見到「唔怕人嘅老鼠」，「銅鑼灣有少數唔怕人添」、「前兩日係中銀個位，日光日白又係咁大大隻米奇過馬路，好得人驚，我真係好驚老鼠大哥」。