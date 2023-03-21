政Whats噏：簡約公屋記名投票　建制措手不及？

簡約公屋作為本屆政府重大房屋政策之一，當局相當重視，立法會財務委員會日前通過首批涉款149億元撥款，雖然造價同選址等極具爭議，但最終仍喺大比數支持下獲得通過，但當日投票過程同終結果就備受外界關注，喺議員田北辰要求記名點票下，殺個建制派措手不及？導致表決呢個重大政策時，竟出現大批議員不在席嘅局面？

上周五(17日)財委會審議簡約公屋撥款期間，並無太多「火花」，大多都話支持簡約公屋，只有部分關注拆卸重用、配套安排等，撥款獲通過毫無懸疑，但焦點落在「點樣過」，若想要「完美」結果，理應全部委員在席，同時唔用記名投票，但結果係，不但21位議員不在席，亦有人反對及棄權。

到底邊度出問題？係田北辰「突襲」成功，抑或財委會「協調」不足？財委會主席陳振英話唔會事前直接問大家會唔會要求記名投票，認為各議員有自己嘅選擇權，而當日喺投票前約1小時，有議員就喺群組提醒會進行記名投票，自己亦不下一次提醒議員落嚟投票，但最終仍有21位議員不在席，不過相信嗰啲議員衡量過，認為撥款能夠無懸疑通過、事前已發言表態、或有其他活動安排等，最終唔在場。

但有指當局相當重視投票結果，更唔希望記名投票，營造「完美」結果，惟最終無法如願，當局有冇微言或不滿？陳振英話係咪記名投票視乎當日官員臨場對答，議員若接受有關答覆，最終或唔使記名投票，反之亦然，而當局並無清楚明示唔可以記名投票，反而希望撥款通過之餘，能夠獲得各議員嘅支持同認同，千祈唔好出現「含淚投票」嘅情況，而事後亦冇聽過當局有半句不滿。

今次係佢接任財委會主席之後，首個較有爭議嘅撥款項目，又坦言記名投票未償係好事，能夠讓當局緊張同重視，但都希望議員能盡早預告，畀其他議員配合得更好，會更加理想。

不過，田北辰就話議會並唔存在記名表決前要通知所有人嘅規定，又透露當局確實有游說佢投支持票，但佢聽完局方喺會上嘅答覆後，認為理據不足，故亦係當日先決定會記名投票，隨即亦係投票前約2至3小時向建制派透露，相信唔會太多人趕唔切返嚟投票。佢話其實議員警覺性應該好高，知道撥款有爭議，都應該會有人記名投票，又話當日有議員喺佢發言後直接到辦公室搵佢，詢問係咪會記名投票，所以認為唔可能唔知道會記名喎。佢亦估計部分唔想被記錄投票意向，就用「避席」處理。