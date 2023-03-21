市建局組泰人義工隊　加強維繫社區網絡　承傳泰國文化特色

面對安樂窩被收購重建，市民一時間都會感到徬徨無助，更何況是人生路不熟的少數族裔人士。近年市建局開展九龍城重建計劃，不少留港發展的泰國人受影響，有泰人義工隊四出探訪「同鄉」，除為他們解答重建疑難，更在九龍城凝聚了鄉里力量，期望重建泰國文化小社區。

市建局去年5月啟動衙前圍道/賈炳達道發展計劃，與泰人恩福服務中心合作，組織一支逾30名泰裔居民組成的「泰人服務隊」，擔當市建局與九龍城泰人社群之間的橋樑，協助向受重建影響的泰人講解重建工作及資訊外，亦與市建局定期探訪以了解生活情況。由於未來市建局計劃重新打造泰、潮文化美食街道，因此義工隊亦會向泰籍商戶了解意見 。

中心負責人黎李翠玲表示，最感恩是義工隊不單是凝聚了九龍城區內泰裔人士，更吸納了鄰近如土瓜灣區的「同鄉」到來擔任義工，將曾面對重建的經驗分享與受影響居民，進一步擴闊了受助範圍，加強了泰人的聯繫。義工李天悅本亦受惠市建局另一重建項目，現已遷至同區樓宇繼續居住。她本着「助人自助」精神，一般家訪外，更為正等候上樓居民提供轉介服務，例如有泰人洗手間淤塞，經轉介至市建局再派員上門協助家居維修。黎李翠玲亦指泰人因為不懂得廣東話或英語，求醫方面遇到困難，服務隊會提供義診服務，由註冊醫生免費為泰裔居民進行身體檢查。為讓在港出世的新一代泰人了解泰國文化，他們亦籌辦泰國文化活動，例如潑水節和泰國國慶等。